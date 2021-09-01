Нетерпеливый все же у нас народ. Нет, в массе нам, конечно же, выдержки не занимать (терпели же почти 30 лет армянскую оккупацию), но в индивидуальном порядке все обстоит иначе.

Особенно это свойство наглядно проявляется в очередях. Наверняка, каждый из нас становился свидетелем того, как в супермаркетах перед кассой образуется вереница людей. В основном, покупатели, стиснув зубы, терпеливо ждут, когда их рассчитают. Но всегда найдется индивидуум, который, наплевав на всех и на вся, пытается пролезть вперед. Явление, к сожалению, обычное.

Сегодня в Азербайджане появились очереди новой формации: они выстраиваются перед медицинскими учреждениями. А произошло это после того, как официально было объявлено, что лица, которые не вакцинировались от COVID-19, не будут допущены в заведения общественного питания, отели, вузы и торговые центры. Нарушившие запрет будут оштрафованы на 400 манатов.

Естественно, никто не хочет лишаться таких денег, и потому народ толпой стал штурмовать поликлиники, частные клиники, больницы. Но там, где большое скопление людей, обычно инцидентов не избежать. Так и случилось вчера перед поликлиникой №7 в Баку.

Так, в социальных сетях распространились кадры, запечатлевшие данный нелицеприятный случай.

Потеряв терпение от стояния в очереди, мужчина разбил стеклянную дверь поликлиники, проник внутрь, а затем, распахнув ее, впустил всех остальных. Он требовал от врачей незамедлительно вакцинировать его и супругу. При этом он кричал, что воевал в Карабахе и призывал людей требовать свои права.

Ну что же, честь и хвала ему за то, что он воевал в Карабахе за территориальную целостность, но причем тут требовать права? В чем виноваты врачи? Разве они кому-то отказали в прививке?

Как вы сами понимаете, медперсонал поликлиники небольшой, а желающих вакцинироваться в десятки раз больше. Вполне понятно, что для того, чтобы обслужить всех нужно определенное время.

Как передает # со ссылкой на Oxu.Az, в Министерстве здравоохранения сообщили следующее: «Стоящие в очереди граждане пропускаются в здание медучреждения по несколько человек, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции. Попавший на видео гражданин и его супруга разбили стеклянную дверь и ранили трех врачей».

В Минздраве также отметили, что по данному факту уже направлено официальное обращение в правоохранительные органы.

Мы не беремся кого-то осуждать или оправдывать, но бить стекла и нападать на врачей непозволительно никому, даже ветерану карабахской войны. Как там, в комедии «Ревизор» говорит городничий: «Александр Македонский – герой, но зачем стулья ломать?»…

P.S. Сегодня МВД Азербайджана прокомментировало данный инцидент. Согласно информации, гражданин на видео, представляющийся участником боевых действий в Карабахе, таковым не является. По факту возбуждено уголовное дело, в зависимости от результата его действиям будет дана правовая оценка.