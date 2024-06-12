АФФА объявила имя нового главного тренера сборной Азербайджана по футболу.

Как сообщает azerisport.com, им стал 70-летний португалец Фернанду Сантуш, который привел сборную Португалии к победе на чемпионате Европы 2016 года.

Исполком АФФА провел заседание в онлайн-формате, где после обсуждений было решено подписать контракт с португальцем.

Хотя срок контракта не назван, в АФФА объявили, что перед Фернанду Сантушем поставлена задача удачной выступлении «милли» на отборе к ЕВРО-2028. (АФФА)

Отметим, что ранее Сантуш руководил лишь двумя сборными — Португалией и Польше.