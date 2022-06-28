Всемирно известный дизайнер Руфат Исмаил представил в Баку свою новую коллекцию Xarıbülbül by AFFFAIR.

Эксклюзивный показ прошел в рамках Baku Fashion Expo 2022, организованный Ассоциацией дизайнеров моды Азербайджана при поддержке международной компании Xiaomi, сообщает #.

Свою карьеру Руфат Исмаил начинал в качестве модели на бакинском подиуме, был участником дефиле Пако Рабана в Азербайджане, засветился на других престижных показах. После уехал в Турцию, где заявил о себе в качестве талантливого дизайнера и смог добиться небывалых высот на этом пути.

Сегодня Руфат — самый именитый мужчина-азербайджанец в мировой fashion-индустрии, основатель текстильной компании AFFFAIR и бренда AFFFAIR.

Демонстрация новой коллекции Руфата Исмаила, созданная дизайнером под впечатлением славной Победы Азербайджана в 44-дневной освободительной войне, прошла красной нитью сквозь прошлое, настоящее и будущее, став модной летописью нашей страны.

Шоу получилось ярким: одна из самых высоких смотровых площадок города – терраса Manzara Sky с легкой руки талантливых флористов Ag Çiçəyim превратилась в густой зеленый сад, отсылающий к богатой флоре Карабаха.

На показе присутствовали журналисты, блогеры, прославленный азербайджанский модельер Фахрия Халафова, топовые стилисты Руха, Фуад Гаджиев, Захид, многочисленные поклонники творчества Руфата и бренда AFFFAIR.

Дизайнер представил на суд взыскательной публики изысканные образы, в которых цветок харыбюльбюль «расцветал» повсеместно – в форме щедро усыпанных аппликаций, принтов, вышивки ручной работы и даже аксессуаров. Именно этот символ Победы послужил отправной точкой при создании одноименной коллекции.

Мероприятие ознаменовалось не только новинками от знаменитого дизайнера, но и выходом новой серии стильных смартфонов генерального спонсора Xiaomi, новая модель которых стала ознаменованием новой эры в сфере камер на мобильных телефонах. В продолжение вечера гости любовались закатом и тестировали смартфоны Xiaomi 12.

Одежду от AFFFAIR сегодня носят в том числе и первые красавицы Голливуда.

Среди персон самого высокого ранга в одежде от Руфата Исмаила была замечена первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова в последние годы появляется исключительно в нарядах от бренда AFFFAIR. На показ она такжк пришла в костюме из последней коллекции Руфата Исмаила Xarıbülbül.

«Руфат — очень талантливый человек, как и все водолеи. Но он особенный водолей, и у меня с ним космическая гармония», — говорит # певица.

Признается, что носит одежду от Руфата Исмаила как на сцене, так и в повседневной жизни. «Руфат появился в моей жизни в 2017 году, мне его послал сам Бог! Я тогда готовила шоу в «Кристал-холле» и мне нужны были наряды для этого большого концерта. Я сразу поверила в него, и с тех пор мы не расстаемся ни на один день!», — подчеркивает Айгюн Кязимова.

В нарядах от AFFFAIR она блистала на сцене фестиваля «Жара» в Sea Breeze, где выступала с королем российской поп-сцены Филиппом Киркоровым.

Народная артистка рассказала, что в 2019 году присутствовала на Неделе моды в Нью-Йорке, где была представлена коллекции Руфата Исмаила, посвященная цветку Хары-бюльбюль, и испытала восторг и гордость за нашего соотечественника, которому сегодня аплодирует весь мир.