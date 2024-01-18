Народная артистка Айгюн Кязимова лишилась собственной страницы в Instagram: она была взломана неизвестными злоумышленниками, сообщает #.

Киберпреступлению также подверглись страницы некоторых других азербайджанских артистов и медийных персон — Ирады Ибрагимовой, Джейхуна Али, Ранара Мусаева и др. Последнему удалось вернуть страницу и восстановить ее содержимое.

Киберпреступники предложили Айгюн Кязимовой выкупить ее страницу, запросив 10 000 евро по курсу в биткоинах.

Послание народной артистке было передано на азербайджанском языке через сториз на ее же взломанной странице в Instagram:

«Айгюн Кязимова, если ты это читаешь, напиши мне в Телеграм, заплати 10 000 евро в биткоинах (первая и самая популярная в мире криптовалюта — авт.) и я верну аккаунт. В противном случае продам его русским».

Ниже была прикреплена телеграм-ссылка для связи.

Весь контент звезды был удален со страницы, вместо него мошенники выкладывают ролики странного содержания.

Фолловеры певицы, а их на странице Айгюн Кязимовой 1,4 миллиона, в недоумении требуют вернуть артистке аккаунт. Однако, хакеры игнорируют эти требования и анонсируют имя своей следующей «жертвы»:

«BayramAli Musayev next? Donate for it!», имея ввиду скандально известного блогера Байрама Нурлу, у которого 509 000 подписчиков.

Примечательно, что страница Айгюн Кязимовой верифицирована, то есть, является официально подтвержденным аккаунтом соцсети Instagram и имеет синюю галочку, что гарантирует создателями сети особую защиту от хакерских атак и прочих недоразумений.

Но, как видно, гарантии Instagram бессильны против хакерских изощрений и это вызывает некоторое разочарование.