Тегеран и Исламабад договорились о возвращении послов в столицы двух стран до 26 января, сообщили в понедельник иранские СМИ со ссылкой на совместное заявление глав МИД Ирана и Пакистана.

В заявлении отмечается, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан посетит 29 января Исламабад по приглашению пакистанского коллеги Джалиля Аббаса Джилани.

Отношения между двумя странами обострились после того, как Иран 16 января нанес удары по радикальным группировкам на территории Пакистана, а спустя два дня пакистанские военные заявили, что обстреляли позиции экстремистов в Иране. В результате были отозваны послы двух стран.