Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи представил Али Моджани и Халила Ширголами в качестве послов Ирана в Грузии и Армении на конференциях по экономической дипломатии в Восточном Азербайджане.

Как сообщает агентство IRNA, глава МИД Ирана, говоря о важности дипломатии в стране, заявил: «На предстоящую встречу по дипломатии мы пригласим членов парламента и выступим против лиц различных учреждений северо-западных провинций страны. Также будут приглашены наши послы в трех странах Кавказа, и я хотел бы сообщить, что двое из них присутствуют на этой встрече: Али Моджани назначен послом в Грузию, Халил Ширголами вскоре отправляется в Армению».

Али Моджани был директором архивов и отдела истории истории МИД Ирана, а также являлся советником по культуре Исламской Республики в Германии. На этом посту он сменит Мехди Собхани, завершившего свою дипломатическую миссию в Армении.

Халил Ширголами по назначению занимал должность начальника отдела исследований и аналитики Московского центра международных исследований МИД Ирана. Это будет его первая миссия в качестве посла.