АФФА изложила свою позицию по Европейской Суперлиге

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА), Профессиональная футбольная лига и участвующие в азербайджанской Премьер-лиге клубы заявляют, что они привержены всем существующим уставам и положениям, регулируемым ФИФА (Международной федерацией футбола) и УЕФА (Союзом европейских футбольных ассоциаций). Они также поддерживают проведение всех футбольных соревнований в рамках международно признанных законов, спортивных принципов в футболе и в сложившейся ситуации солидарны с УЕФА и однозначно поддерживают его.

Об этом говорится в заявлении АФФА в связи созданием Европейской Суперлиги.

«Главными ценностями европейского футбола уже на протяжении многих лет являются солидарность, честная игра и социальная ответственность. Еще раз заявляем, что как Ассоциация футбольных федераций Азербайджана мы решительно осуждаем любую деятельность, содержащую в себе сепаратизм», — говорится в заявлении.

Отметим, 12 европейских клубов официально объявили, что будут соревноваться в Суперлиге.