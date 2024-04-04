ФИФА опубликовала рейтинг-лист сборных по состоянию на апрель.

Как сообщает Apasport.az, сборная Азербайджана, как и в предыдущем списке, имеет 1177,83 рейтинговых очков.

Но наша сборная поднялась на 1 строчку вверх, на 112-е место. После публикации предыдущего списка в феврале наша сборная сыграла в мини-турнире с Монголией (1:0) и Болгарией (1:1).

Ближайшими соседями сборной Азербайджана в новом рейтинге являются сборные Того (1170,34) и Конго (1179,8).

Из соперников нашей сборной в группе С1 Лиги наций Швеция (1531,68) занимает 27-е, Словакия (1461,55) – 48-е, Эстония (1141,13) – 123-е место.

Рейтинг ФИФА возглавляет сборная Аргентины (1858), сборная Франции (1840,59) занимает 2-е, сборная Бельгии (1795,23) – 3-е место в списке.