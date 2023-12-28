Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросил Европейский суд изменить пресс-релиз по делу об Европейской Суперлиге, сообщает The Times.

По информации источника, УЕФА попросил внести поправки в пресс-релиз, так как, по мнению организации, он «неточный» и «противоречит» постановлению суда, что позволило сторонникам Суперлиги интерпретировать его как свою победу.

Напомним, 21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе, и Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.

При этом в мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции. В апреле того же года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. В неё вошли английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», испанские «Атлетико» Мадрид, «Барселона», «Реал» Мадрид, а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». (championat.com)