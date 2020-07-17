5 граждан Молдовы были спасены из рук террористов спецслужбами Турции

В результате операции Национальной разведывательной организации (MİT) Турции из рук террористов YPG (сирийское крыло террористов PKK) на севере Сирии вызволены гражданка Молдовы Наталья Баркал и четверо ее детей, сообщает Агентство надолу.

Гражданка Молдовы Наталья Баркал в 2013 году вместе со своим мужем сирийцем направилась в Сирию для торговли.

Женщину с детьми схватили террористы YPG/PKK и насильно удерживали в лагере «Аль-Хол» на севере Сирии.

Власти Молдовы обратились к Анкаре за помощью в спасении Баркал и ее детей, после чего MİT немедленно приступило к проведению операции.

Стало известно, что Баркал с детьми на протяжении 23 дней удерживались в одной из тюрем в сирийском районе Мюнбич, после чего террористы переправили их в лагерь «Аль-Хол».

Вскоре разведслужбам удалось определить точное местоположение женщины и ей сообщили о дальнейших действиях.

Операция прошла 6 июня, Баркал и ее детей скрытно вывезли в зону антитеррористической операции ВС «Источник мира» в сирийском Таль-Абьяде.

Баркал рассказала, что вместе с четырьмя детьми подвергалась давлению со стороны террористов YPG. Младшему ребенку один год, старшему 10 лет.

«Я благодарна Турции. Турция великая страна», — сказала Баркал.

Президент Молдовы Игорь Додон в свою очередь поделился в социальных сетях фотографиями встречи с Баркал и ее детьми.

Ранее турецкие спецслужбы провели успешную операцию по спасению гражданки Италии Сивилии Констанцо Романы.