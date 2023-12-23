Российское вторжение в Украину представляет собой гибридную прокси-войну, инициированную США и их союзниками против Москвы. Об этом на брифинге для иностранных военных атташе заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

«Ключевым фактором формирования военно-политической обстановки как на региональном, так и на глобальном уровнях является кризис на Украине, протекающий в виде гибридной прокси-войны США и их союзников против Российской Федерации. Ведется эта война руками украинского народа», — сообщил Герасимов.

Герасимов обвинил западные правительства в отказе заключить соглашение о взаимной безопасности, снабжении Киева оружием и призывах ВСУ к силовому разрешению конфликта на Донбассе и вторжению на Крымский полуостров. В связи с этим, подчеркнул Герасимов, Россия была вынуждена начать «специальную военную операцию».

Герасимов отметил, что военно-политическая обстановка меняется, формируется новый многополярный мир, и якобы «гегемония США и их союзников уходит в прошлое»: Россия продолжает развивать стратегическое партнерство с Китаем и Индией, налаживая взаимодействие с КНДР.

Президент Владимир Путин ранее неоднократно обвинял США в начале войны в Украине. «Они специально втащили нас и Европу в этот конфликт. Добились в этом смысле своей цели — растащили Россию и Европу», — сказал российский лидер.

По словам Путина, США ставили перед собой цель вынудить Россию «сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд — наше, исконно российское», а также разорвать отношения с Украиной и европейскими странами. «Мы не могли так поступить, и они понимали, что мы не можем поступить, но делали специально», — добавил он. (moscowtimes.ru)