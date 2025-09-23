Российские компании готовятся завозить в страну трудовых мигрантов из Непала, Вьетнама и Бангладеш, сообщил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. «Там демографическая база позволяет формировать крупные группы трудовых мигрантов, готовых ехать на долгосрочные контракты. Для России эти направления интересны, но требуют создания более прозрачных каналов рекрутинга и адаптации», — сказал Катырин «Газете.ru».

По его словам, за счет привлечения трудовых ресурсов из дальнего зарубежья российский бизнес, работающий, прежде всего, в строительстве, ритейле и сфере услуг, рассчитывает решить вопрос кадрового дефицита. При этом для иностранцев это возможность заработать, поскольку заработки в России в полтора раза выше, чем у них на родине, подчеркнул глава ТПП. Традиционно Россия опирается на миграцию из стран СНГ — Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, но за них начинают конкурировать Турция и страны Ближнего Востока, отметил Катырин.

До этого российские компании начали массово нанимать трудовых мигрантов из Индии: их поток в страну вырос почти на 25% за последний год. Это произошло из-за увеличения квоты для индийцев до 71,8 тыс. человек. В строительстве и сфере услуг они получают зарплату в среднем на 60% выше, чем у себя дома. Глава ТПП отметил, число трудовых мигрантов из Индии продолжит расти в 2026 году.

Дефицит рабочих рук в России возник из-за войны в Украине: 300 тыс. человек были мобилизованы и отправлены на фронт, еще около 500 тыс. заключили контракты с Минобороны, чтобы пойти воевать, а от 600 тыс. до 1 млн уехали из страны. Помимо этого, оборонные заводы резко увеличили выпуск продукции и стали привлекать новые кадры, а власти запустили антимигрантскую кампанию, усложнив условия пребывания в России для граждан постсоветских стран.

Всего это привело к рекордной низкой безработице, которая в мае, по данным Росстата, достигла нового исторического рекорда — 2,2%. Согласно опросу Центробанка, который проводится среди компаний каждый месяц, дефицит кадров остается одной из ключевых сложностей, ограничивающих текущую деятельность. В июньском опросе ее отметили 22% респондентов, больше (30%) назвали только рост издержек.

Помимо мигрантов, власти пытаются привлечь в экономику последние трудовые резервы. С этого года правительство возобновило индексацию пенсий работающим пенсионерам, а также упростило наем несовершеннолетних. Однако, как отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, даже если напряженность на рынке труда спадет, дефицит рабочих рук еще долго будет ощущаться из-за «серьезнейших» структурных изменений в экономике. (moscowtimes.ru)