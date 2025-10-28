Правительство Великобритании с конца ноября начнет размещать нелегальных мигрантов в военных казармах.

Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники в МВД.

По информации издания, для размещения мигрантов будут использованы бараки армейской базы вблизи города Инвернесс в Шотландии и тренировочного военного лагеря в графстве Восточный Сассекс на юге Англии. На этих объектах планируется разместить до 900 нелегалов. Всего же в будущем, пишет The Times, МВД намерено расселить в казармах на временной основе вплоть до 10 тыс. нелегальных мигрантов.

По задумке британского правительства, это должно снизить нагрузку на бюджет и помочь отказаться от дорогостоящего размещения нелегалов в гостиницах. По данным МВД Великобритании, по состоянию на март 2025 года в 210 отелях по всей стране были размещены 32 тыс. нелегальных мигрантов. Как говорится в докладе комитета по внутренним делам Палаты общин (нижней палаты парламента), распространенном 27 октября, Великобритания потратит за 10 лет, с 2019 по 2029 год, £15,3 млрд ($20,4 млрд) на содержание нелегальных мигрантов в отеля