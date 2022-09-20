Мишель Доунлан, министр культуры Великобритании, сообщила, что около 250 тыс. британцев стояли в очереди, чтобы попрощаться с покойной Елизаветой II. Об этом пишет The Guardian.

Четверть миллиона британцев простояли в очереди до 17 часов, чтобы увидеть гроб королевы в Вестминстерском дворце. Эти цифры были обнародованы Мишель Доунлан, министром культуры Великобритании. Данные были предоставлены после похорон Елизаветы II в Часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Донелан назвала очередь в Вестминстерский дворец «феноменальной» и поблагодарила волонтеров, которые помогали провести с достоинством похороны монарха.

Мишель Доунлан также отметила, что большинство британцев считают расходы на похороны королевы «хорошо потраченными деньгами».

Министр культуры Великобритании сказала: «Вы видели там столько тысяч людей, и я не думаю, что кто-то может предположить, что наш покойный монарх не заслужил таких проводов, учитывая долг и самоотверженную службу, которую она выполняла на протяжении 70 лет». Она добавила, что было бы «совершенно абсурдно» предполагать обратное. (Газета.Ру)