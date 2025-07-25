Экс-голкипер сборной Италии и французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон отсудил у своего бывшего клуба € 250 тыс. Как сообщает издание L’Équipe, обязательство по выплате данной суммы было наложено на «ПСЖ» апелляционным судом Парижа.

По данным источника, итальянская налоговая служба потребовала от футболиста доплатить свыше € 1,2 млн налогов за 2018 год. Сообщается, что в контракте Буффона с «ПСЖ» был пункт, согласно которому парижане брали на себя обязательство по выплате части налогов в данной ситуации. На это условие в суде и ссылался голкипер.

Напомним, Джанлуиджи Буффон выступал за «ПСЖ» с июля 2018 года по июль 2019-го. Всего на счету итальянца 25 матчей за французскую команду.