Министерство обороны Эстонии объявило конкурс на получение гранта в размере €250 тыс. для создания фильмов и других аудиовизуальных проектов, посвященных национальной обороне. Об этом 13 октября сообщил портал ERR со ссылкой на представителей ведомства.

«Готовность защищать страну — важная составляющая национальной обороны Эстонии, и ее укрепление является одной из наших ключевых задач», — заявил представитель министерства Томас Мелль.

По словам Мелля, кинематограф и современные видеоигры позволяют доносить информацию о вопросах обороны до широкой аудитории. В ведомстве рассчитывают, что подобные проекты помогут повысить готовность населения к защите государства и заинтересовать представителей разных поколений.

На финансирование смогут претендовать создатели художественных и документальных фильмов, анимации, телевизионных сериалов и сюжетных компьютерных игр. Обязательным условием станет соответствие содержания проектов задачам национальной обороны Эстонии. Прием заявок продлится до 18 ноября. Победители конкурса получат финансирование в 2027 году.