Заур Исмайлов: Когда протестовали, то судья принимал решения в пользу «Кешли»

И.о. главного тренера азербайджанской «Кешли» Заур Исмайлов провел пресс-конференцию после ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против мальтийского «Бальцана» в Баку (2:1, первая игра – 1:4).

«Было сложно отыграться после выездного поражения. Сами видели, как «Бальцан» тянул время. Дома они тоже играли так же. Сложно играть против соперника, отсиживающегося в обороне. У нас было много шансов, но не вышло. К сожалению, мы проиграли. Поздравляю «Бальцан». Я выражал свой протест четвертому рефери и боковому. Вратарь «Бальцана» тянул время с первой минуты. Когда протестовали, то судья принимал решения в нашу пользу. Но я успокаивал наших ребят, так как не нужны были конфликты.

Глава НС клуба Заур Ахундов после матча всех поблагодарил. Он знал, что в первой игре мы пропустили четырежды из-за ошибок. Я надеялся, что пройдем дальше и я получу свой шанс. К сожалению, не вышло. Не знаю теперь, как будет», — заявил Исмайлов.

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| 2018-07-20T14:03:23+00:00 20 июля 2018, 15:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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