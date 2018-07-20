Заур Исмайлов: Когда протестовали, то судья принимал решения в пользу «Кешли»

И.о. главного тренера азербайджанской «Кешли» Заур Исмайлов провел пресс-конференцию после ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против мальтийского «Бальцана» в Баку (2:1, первая игра – 1:4).

«Было сложно отыграться после выездного поражения. Сами видели, как «Бальцан» тянул время. Дома они тоже играли так же. Сложно играть против соперника, отсиживающегося в обороне. У нас было много шансов, но не вышло. К сожалению, мы проиграли. Поздравляю «Бальцан». Я выражал свой протест четвертому рефери и боковому. Вратарь «Бальцана» тянул время с первой минуты. Когда протестовали, то судья принимал решения в нашу пользу. Но я успокаивал наших ребят, так как не нужны были конфликты.

Глава НС клуба Заур Ахундов после матча всех поблагодарил. Он знал, что в первой игре мы пропустили четырежды из-за ошибок. Я надеялся, что пройдем дальше и я получу свой шанс. К сожалению, не вышло. Не знаю теперь, как будет», — заявил Исмайлов.

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