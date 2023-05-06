Более 200 человек вышли с протестом против выступления оперной певицы Анны Нетребко на майском музыкальном фестивале в городе Висбаден, Германия.

Они требуют от руководства фестиваля исключить Нетребко из списка участников из-за её близости к президенту России Владимиру Путину в прошлые годы. Протестующие считают, что Нетребко одобряла действия сепаратистов в Донбассе в 2014 году и недостаточно осудила нынешнюю войну России в Украине.

Демонстранты высказали поддержку Украине. Ранее приглашённые на фестиваль украинские классические музыканты отказались от участия в нём именно потому, что не согласны выступать на одной сцене с Нетребко.

В конце марта 2022 года Анна Нетребко осудила российское вторжение в Украину, из-за этого были отменены её выступления в Новосибирске.

Фестиваль этого года, в котором принимают участие более 680 музыкантов и певцов со всего мира, посвящен политзаключённым всего мира. Его девиз «Лети, мысль, на золотых крыльях» – это строчка из хора рабов из оперы Джузеппе Верди «Набукко». Именно в опере «Набукко» Анна Нетребко должна выступить в роли Абигайль на большой сцене Государственного театра в Висбадене. (svoboda.org)