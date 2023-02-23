Завершился престижный конкурс «EY Предприниматель года» (Ernst & Young), проводимый компанией «EY Азербайджан», сообщает #.

Этот конкурс существует уже более 30 лет и имеет награды более чем в 150 стран ах мира.

В этом году в финал конкурса были отобраны 13 сильных кандидатов, проявивших лидерские качества в предпринимательстве.

Победитель среди кандидатов, прошедших в финальный этап, будет представлять Азербайджан на международном этапе конкурса «EY WorldEntrepreneur Of The Year» , который пройдет в июне в Монако, и соревноваться с самыми инновационными бизнесменами мира.

На заключительном этапе Председатель Наблюдательного совета сети кинотеатров «CinemaPlus» Заур Дарабзаде был награжден премией в номинации «Социальное влияние» конкурса «EY Предприниматель года».

Победителя конкурса определило независимое жюри, состоящее из видных представителей деловых кругов и международных финансово-кредитных организаций.

«Предприниматель года» – первая глобальная программа в своем роде, которая отмечает тех, кто создает и ведет успешный, растущий и динамичный бизнес, признавая их в рамках региональных, национальных и глобальных программ.