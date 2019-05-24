В выходные в Азербайджане воздух прогреется до 33 градусов

Обнародован прогноз погоды на выходные.

Как сообщает в воскресенье Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе в дневное время ожидается погода без осадков, вечером местами возможны грозы и кратковременные дожди. Температура воздуха в предгорьях 25-30, в горах 17-22 градуса тепла.

В Ленкоранско-Астаринской зоне в основном без осадков, однако в воскресенье местами возможны кратковременные дожди. Утром ожидается туман. Максимальная температура воздуха — 20-25 градусов тепла.

В равнинных районах преимущественно без осадков, в вечерние часы возможны грозы и кратковременные дожди, максимальная температура — 28-33 градуса тепла.

В Нахчыванской АР погода также, преимущественно, без осадков, вечерами возможны грозы и дожди. Максимальная температура воздуха — 28-33 градуса тепла.

В столице ожидается переменная облачность без осадков. В воскресенье умеренный южный ветер, сменится порывистым северо-западным. Температура воздуха — 23-28 градусов тепла.