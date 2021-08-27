Обнародована погода на завтра.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 24-26° тепла, днем-33-36° тепла. В Баку ночью будет 24-26° тепла, днем-34-36° тепла.

На абшеронских пляжах северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26° тепла, на южных (Туркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 26-27° тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако в дневные часы в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-25° тепла, днем 34-39° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 23-28° тепла.