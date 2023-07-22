23 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает # со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем — 32-37° тепла. Атмосферное давление опустится с 759 мм до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75 %, днем 35-45%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Но днем в некоторых северных и западных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-40° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 19-24° тепла.