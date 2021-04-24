Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 29 градусов

25 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами пасмурно в основном без осадков. Как сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, ночью и утром местами слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится на южный.

Температура воздуха составит 11-13, днем – 19-23 градуса тепла, в Баку ночью – 11-13, ночью – 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем – 45-50%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 11-16, днем 24-29, в горах ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.