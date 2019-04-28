В раде потребовали от РФ отменить решение о выдаче паспортов жителям Донбасса

Первый вице-спикер украинской Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от Москвы отменить решение об упрощенном порядке выдачи российского гражданства жителям Донбасса.

«Для реализации политического блока [президент РФ Владимир] Путин должен отменить свои же указы о незаконной паспортизации украинцев», — написала она в воскресенье в Facebook.

Помимо этого, Геращенко, которая также является представителем Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявила, что Киев выполнил свою часть политического блока Минских соглашений, приняв соответствующие законы.

Вместе с тем она подчеркнула, что Киев не признает существующие органы власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР и не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском.

В среду, 24 апреля, Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Действующий президент Украины Петр Порошенко раскритиковал решение Москвы и поручил министерству иностранных дел страны инициировать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по этому поводу. Кроме того, он призвал усилить международные санкции против РФ из-за принятого закона.

В свою очередь победитель второго тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский за несколько дней до голосования, которое состоялось 21 апреля, заявил в интервью РБК Украина, что он против предоставления особого статуса Донбассу в будущем. По его мнению, решение конфликта на юго-востоке страны не будет быстрым. Кроме того, политик заявил, что в случае избрания не будет подписывать закон об амнистии для тех, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе. Оба заявления противоречат Минским договоренностям, которые были согласованы в 2015 году Россией, Францией, Германией и Украиной для урегулирования конфликта в регионе.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (iz.ru).