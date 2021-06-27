Министерство иностранных дел Украины призвало страны Запада ввести новые санкции против России из-за выдачи паспортов для жителей Донбасса, сообщает «Страна.ua».

«Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба неоднократно подчеркивал, что международное сообщество должно жестче отреагировать на раздачу российских паспортов на Донбассе. Даже после его реинтеграции Россия будет пытаться разыграть «карту российского гражданства». Фактически, это — российская бомба замедленного действия. Нужны скоординированные шаги, в частности санкционного характера, чтобы ее обезвредить», — заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Николенко своим заявлением ответил на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она заявила, что Россия выдает свои паспорта жителям Донбасса по гуманитарным соображениям.