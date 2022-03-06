Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения отдельно обратился к жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

«Донбасс, вспомни, как о тебе говорили. Донбасс никто не ставил на колени и поставить не сможет. Эти слова в Донецке, эти слова в Луганске знает каждый. Их часто повторяли, раньше, до сих пор. Донбассе, сейчас самое время. Мы обращаемся ко всем людям на временно оккупированных территориях. Ко всем, кто нас слышит. Боритесь. Боритесь за свои права, за Украину. Вместе со всеми другими украинскими городами», – призвал Зеленский.

Отдельно президент Украины обратился к тем, кто поверил пропаганде, что Украина якобы ненавидит регион и нападет на него и попросил сравнить Донецк после 8 лет войны и Харьков после всего восьми дней.

«Россия все сделала на ваших глазах. Поэтому защищайтесь, иначе она отнимет и ваши жизни, и ваши дома. Украина в своих не стреляет, мы не взрываем жилые дома. Все на Донбассе для нас были и будут украинцами», – добавил Зеленский.