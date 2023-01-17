Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил о начале сбора подписей с требованием уволить советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Параллельно он обратился в СБУ с требованием проверить Арестовича на совершение им государственной измены.

Кроме того, как считает Гончаренко, администрация Владимира Зеленского должна официально заявить о том, что высказывания Арестовича на военную тематику не имеют отношения к официальной позиции офиса президента.

В понедельник ещё несколько депутатов Рады обратились к главе Офиса президента Андрею Ермаку с просьбой отделить позицию Арестовича от официальной. По их мнению, действия советника вредят стране — в частности потому, что его тезис о причинах разрушения жилого дома в Днепре «моментально подхватили и распространили медиа страны-агрессора».

14 января Алексей Арестович в эфире ютьюб-канала Фейгин Live заявил, что ракета, уничтожившая подъезд жилого дома в Днепре, в результате чего погибли не менее 40 человек, упала на дом потому, что была сбита украинской системой ПВО. Представители Минобороны Украины это опровергли — по их утверждению, имело место прямое попадание ракеты.

Позже Арестович сначала извинился за сказанные в эфире слова, сославшись на усталость, но затем отозвал извинения. В Украине слова советника офиса президента вызвали скандал. Мэр Днепра Борис Филатов назвал Арестовича «самовлюблённым скотом» и «помойным ртом».

С начала полномасштабного вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины Алексей Арестович является одним из основных спикеров офиса президента Зеленского. Эфиры и интервью Арестовича, в которых он высказывается о ходе войны, набирают миллионы просмотров.

По данным исследований украинских социологических служб, советник офиса президента входит в тройку самых популярных политиков и общественных деятелей Украины: впереди него только Владимир Зеленский и Валерий Залужный. В августе прошлого года Арестович заявил о своём возможном участии в следующих президентских выборах. (svoboda.org)