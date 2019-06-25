В чем, на самом деле, «план Болтона»?

Как известно, очередная, на этот раз вашингтонская встреча министров иностранных дел не привела к каким-либо позитивным сдвигам в карабахском переговорном процессе.

Мы старались по мере возможности, внимательно следить за заявлениями представителей обеих сторон – пока нет аргументов, свидетельствующих о том, что в Вашингтоне хотя бы наметились положительные тенденции в отношениях конфликтующих сторон.

Министры договорились и очередную встречу провести в Вашингтоне – пожалуй, это главный результат данной встречи.

А так, встречи по карабахской проблеме проходили в США и раньше. Читатели, наверное, еще помнят известную встречу между президентами Азербайджана и Армении, которая в свое время состоялась в американском городе Ки-Уэст.

И тогда были весьма определенные надежды и ожидания, но как известно, они не сбылись. И на этот раз многие думали, что проведение встречи в Вашингтоне не какая-та дипломатическая, тем более, что географическая формальность — за этим скрываются серьезные намерения правительства США.

И надо признаться, перед встречей дипломатическая ситуация или же атмосфера в каком-то смысле оправдывала подобные ожидания: накануне встречи помощник президента США по национальной безопасности Дж.Болтон не раз высказался, что с нетерпением ждет встречу с министрами конфликтующих сторон.

Такое положение вновь побудило некоторых политологов вспомнить и заговорить о плане Болтона. Но увы, министрам не удалось договориться ни по одному аспекту карабахской проблемы, даже не было заметного развития тем, которые обсуждались в двух предыдущих встречах: тут речь идет об обмене военнопленными и конечно же, о призывах покончить с «войной снайперов».

Что касается дипломатических усилий господина Болтона, перед встречей не раз писалось, что на самом деле, никакого отдельного плана Болтона не существует; сердцевину теперешних обсуждений до сих пор составляют мадридские и казанские принципы, которые так или иначе предполагают освобождение части оккупированных азербайджанских районов.

Что касается реального «плана Дж.Болтона», он фактически его изложил во время своего прошлогоднего визита: тогда американский дипломат не двусмысленным образом посоветовал премьер-министру Армении Н.Пашиняну наладить нормальные отношения с Азербайджаном и Турцией.

А так, нам тогда показалось и теперь кажется, что Дж.Болтона в первую очередь интересуют перспективы азербайджано-иранских и армяно-иранских отношений, т.к. понятно, что, если эти страны ограничат свои торгово-экономические отношения с Ираном, тогда иранскому режиму уж точно не будет по себе – ведь, речь идет фактически об основных «артериях» иранской торговой политики.

Думается, что и в прошлом году азербайджано-армянские отношения интересовали Болтона исключительно с точки зрения армяно-иранских и конечно же, азербайджано-иранских отношений. Но ему еще не удалось добиться своего – ни Армения, тем более, что ни Азербайджан еще не собираются вводить какие-либо торговые ограничения против Ирана.

В принципе, это понять можно – в данный момент все усилия американской дипломатии сосредоточены в трех направлениях: Иран, Северная Корея и конечно, Венесуэла. Без преувеличения можно сказать, что Иран занимает в этой плоскости самые передовые позиции. Страны, если верить американским дипломатам и политикам, уже не раз были на грани большой войны. На днях президент Д.Трамп признался, что отменил наступление на Иран буквально за десять минут до начала военных операций.

В настоящее время идут интенсивные дипломатические процессы; создаются коалиции или альянсы, строятся различные военно-политические конфигурации. Известно, что в эти дни сам господин Болтон находился с рабочим визитом в Израиле, т.к. в этой стране состоялась встреча с участием представителей Израиля, США и как ни странно, России.

А что скрывается за антиамериканской кампанией Вашингтона? Неужели гипотетическое иранское ядерное оружие является в этом деле единственным предлогом? Думается, что нет. Да, американцы открыто заявляют, что никогда не позволят иранцам получить так сильно вожделенное оружие. Но и тут возникает резонный вопрос: собственно говоря, почему?

Дело в том, что такая перспектива может раз и навсегда нарушить архитектуру безопасности на Ближнем Востоке. По информациям различных источников, США готовят грандиозный ближневосточный план, который, по их мнению, должен покончить с арабо-израильскими конфликтами, наконец-то, разрешить палестинскую проблему. И не секрет, что на пути этого процесса главным препятствием является именно Иран. Поэтому правительство США занято сейчас в основном этой проблемой и не исключено, что в ближайшие месяцы ситуация обострится еще более – ведь, должен же как-то развязаться этот узел…