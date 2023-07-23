Российский лидер Путин поручил активизировать работу по распространению в школах и вузах военной пропаганды, на которую в бюджете текущего года заложены рекордные 40 млрд рублей.

Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России и Росмолодежью следует принять «дополнительные меры» по «проведению в студенческой и школьной среде информационной работы, касающейся разъяснения причин и задач специальной военной операции», говорится в перечне поручений Путина по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.

Тем же ведомствам, согласно опубликованному на сайте Кремля документу, поручено активизировать работу с молодежью аннексированных украинских территорий — «ДНР, ЛНР», Запорожской и Херсонской областей. Дополнительные меры нужны срочно — 1 октября 2023 года, а их цель — «упрочение общероссийской гражданской идентичности», а также «гармонизация межнациональных отношений», говорится в президентских поручениях.

В 2023 году правительство РФ в 6 раз увеличило расходы на «воспитание патриотизма у граждан» в рамках национального проекта «Образование». Если в бюджете 2022 на уроки военной пропаганды, закупку атрибутики и финансирование детских «патриотических» лагерей было выделено 6,47 млрд рублей, то в этом году — уже 39,7 млрд рублей (+510%). В 2024 году эту сумму планируется увеличить еще на 13%, до 44,32 млрд рублей.

Расходы на «патриотизм» в 3,5 раза превысят финансирование цифровизации школ (оно сокращается с 12,3 до 11,2 млрд рублей) и более чем вчетверо — ассигнования на федеральный проект «Успех каждого ребенка» (они уменьшаются с 11,05 до 9,5 млрд рублей).

С 1 сентября прошлого года во всех российских школах вместо классных часов власти запустили «разговоры о важном» — военно-пропагандистские уроки, которые, согласно постановлению Минпросвещения, должны формировать у учащихся «гордость» за страну и «патриотизм».

Кроме того, в новом учебнике по истории России, по которому с сентября будут учиться старшеклассники, последняя глава посвящена войне в Украине и предшествующим ей событиям. В ней объясняется причина вторжения и, в частности, говорится, что в Украине «неонацистское государство». С содержанием учебника ознакомились «Ведомости».

В главе будет 17 параграфов, в том числе с такими названиями: «Отношения с Западом в начале XXI в.», «Давление на Россию со стороны США», «Возрождение нацизма», «Украинский неонацизм», «Переворот на Украине 2014 г.», «Украина — неонацистское государство», «СВО и российское общество».

В учебнике будет рассказываться, что после произошедшего в Киеве «переворота» в 2014 году в Донбассе поднялось «народное восстание»: там якобы начало формироваться ополчение, в которое записывались «ветераны-афганцы, милиционеры, учителя, шахтеры».

В параграфах про Украину говорится, что «сегодня любое инакомыслие на Украине жестко преследуется, оппозиция запрещена, все русское объявлено враждебным». Рассказывается также о политике «декоммунизации» и о том, что в армии Украины «широко распространена запрещенная во всем мире символика частей СС» и «широко распространены лозунги „Москаляку на гиляку“, „Бей русню“, „Смерть москалям“, „Хороший русский — мертвый русский“».

Затем авторы пишут, что Киев решил «обзавестись ядерным оружием», а «вступление в НАТО как государственная задача было закреплено в конституции Украины». «Возврат Крыма (согласно военной доктрине Украины) был объявлен Киевом задачей № 1», — говорится в учебнике. По этой причине Россия якобы нанесла превентивный удар, а если бы она не сделала этого вовремя, то «оказалась бы в состоянии войны» со всем НАТО — от США и Англии до Германии и Франции.

Авторы учебника небезызвестные личности — помощник президента Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Интересно, будут ли иметь эффект все эти усилия правящего в России режима, ведущего войну? То есть, насколько уже одурманено общество, чтобы подрастающие поколения принимали эту военную пропаганду за чистую монету и через какое-то время пополняли собой ряды тех, кто спокойно идет на братоубийственную войну?

Поделиться своим мнением по этому поводу по просьбе # согласился известный российский социолог, политолог, руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. Он сразу же отметил, что это очень большой вопрос.

«Дело в том, что идея пропаганды в авторитарных обществах, особенно в условиях конфронтации и войны, приобретает очень большое значение. И Путин здесь не оригинален, он давно уже этим занимается – реваншизмом, прославлением российской истории, особенно тех ее страниц, которые были связаны с войнами. И тот факт, что сейчас идет новая волна, которая с нового учебного года должна дойти до школ и вузов, в этом нет ничего удивительного. То есть, Россия очень четко зациклена на возрождении своей имперской сущности, на перекройке границ, на восстановлении своего прежнего влияния, но оттого что она не может это сделать на самом деле, реальными действиями – она не захватила Украину, она не может развивать наступление, у нее ничего не получается с евразийской интеграцией, она становится достаточно изолированной в мире страной (мягко скажем), — поэтому естественно всё будет уходить в «свисток», то есть, пропаганда будет заменять ту реальность, которая существует на самом деле», — говорит эксперт.

По его мнению, «тот факт, что люди, которые в общем-то раньше были нормальными, типа, того же господина Торкунова, а сейчас вовлекаются в это дело – это тоже процесс понятный. То есть, если ты остался в России, если ты хочешь там работать, то должен делать это по тем правилам, которые тебе задаются.

Да, денег на военную пропаганду наверняка будет тратиться много. Тратиться они будут, конечно, очень неэффективно. Потому что результат проверить нельзя. Какие-то там тонны макулатуры напечатать можно, но, конечно, я думаю, здесь будет огромный распил всеми заинтересованными сторонами».

Иноземцев уверен, что одурманивание населения конечно идет, и оно очень сильное. «Это не надо недооценивать. То есть, люди, которые сейчас в России поддерживают войну в Украине – а это большое количество людей, я думаю даже, большинство – как раз и пребывают в плену вот этой пропаганды. И по большому счету, даже попытки оппозиции и неравнодушных людей декодировать их не приводят к большим успехам на самом деле. Потому что нужны провалы – военные поражения, разгромы – как это было в свое время с гитлеровской Германией, где даже после войны потребовались усилия, которые заняли много лет, для того, чтобы очистить сознание немцев от нацистской пропаганды. То же самое и здесь. Многие говорят – выключите телевизор, и люди придут в состояние нормальности в течение нескольких месяцев. Это неправда. Я думаю, что потребуются многие годы и большие усилия для того, чтобы это всё преодолеть. Это реально очень глубоко. Потому что в России имперский сентимент очень силён, Россия никогда не была национальным государством – она формировалась как империя еще во времена Московии, развивалась как империя, и сейчас существует как империя. И искоренить это невозможно.

Надо понимать, что Путин не придумал эту идею. Путин, может быть, проанализировав, просто почувствовав состояние настроений населения, понял, на чем можно играть. И по большому счету, он просто препарировал те взгляды, которые население само уже имело, привел их в вид идеологии, и обратно в головы людям это имплантировал. Поэтому уничтожить это влияние будет крайне и крайне сложно. Оно на годы, если не на десятилетия», — заключил социолог.