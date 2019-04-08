В Баку начались «Дни ВГИКа»

Сегодня в Баку стартовали «Дни ВГИКа». Мероприятия, приуроченные к «100-летию первой киношколы мира» — Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова, проходят в различных странах СНГ.

В Азербайджане проект реализуется Азербайджанским университетом культуры и искусств (АГУКИ) при содействии Министерcтва культуры Азербайджана.

Как сообщает #, российскую делегацию возглавляет ректор ВГИКа, президент Ассоциации учебных заведений искусства и культуры, заслуженный работник культуры Российской Федерации, академик Российской академии образования, профессор Владимир Малышев.

Основная программа мероприятий пройдет в здании АГУКИ.

Так, завтра в стенах ВУЗа состоится репетиция класс- концерта студентов актерских мастерских ВГИК, пресс-конференция и официальное открытие церемонии «Дней ВГИКа в странах СНГ. 100-летие первой киношколы мира». Также запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между ВГИКом и АГУКИ.

Помимо этого пройдет выставка работ студентов и педагогов художественного факультета ВГИКа, мастер- класс «Специфика работы художника при кинопроизводстве», который проведет декан художественного факультета, заслуженный художник РФ. Валерий Архипов, совместное занятие студентов АГУКИ и ВГИК «Основы сценического движения» под руководством Айдара Закирова, профессора кафедры актерского мастерства, члена ассоциации каскадеров России.

Часть мероприятий состоится на площадках киноцентра «Низами».

Одно из главных событий в рамках «Дней ВГИКа» — творческий вечер народного артиста РСФСР, лауреата премии Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, одного из самых знаменитых бакинцев мира.

Творческий вечер выдающегося актера, режиссера и продюсера состоится завра в 19.00.

Мероприятия, посвященные 100-летию первой киношколы мира, продолжатся 10 и 11 апреля.

В АГУКИ пройдет совместное занятие для азербайджанских и российских студентов, и проведет его доцент кафедры сценической речи, заместитель заведующего кафедрой актерского мастерства, режиссер Ксения Кузнецова, а также состоится мастер-класс по операторскому мастерству Игоря Клебанова.

Помимо этого, запланировано открытие Киноклуба ВГИКа.

В Театре юного зрителя будет представлен спектакль «Пять вечеров» режиссера Владимира Фокина, а в Государственном академическом русском драмтеатре имени Самеда Вургуна — моноспектакль студентов АГУКИ «Небесная».

В рамках визита также пройдет встреча с министром культуры Азербайджана Абульфасом Гараевым и будет организована экскурсия по достопримечательностям Баку.