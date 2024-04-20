Нашли чему радоваться. Армянские СМИ, отталкивая друг-друга, как стояльцы советской очереди за «выкинутым» на полки магазина дефицитом, торопливо сообщают о том, что известие о голодовке Рубена Варданяна нашло «широкий отклик в международной прессе». Про глубину отклика, как и про его «квадратуру круга», они пока ничего не написали. Но, вполне возможно, что будет и такое.

А пока сообщается о том. что эту тему освещали многие международные авторитетные издания, в том числе Reuters, BBC, Agence France-Presse, AP, Washington Post, The Independent, ABC News .

Я как-то сразу опешил, прочитав такое. Получается, что голодовка Варданяна, по мнению армянских СМИ, стоит в одном ряду с обострившимся кризисом между Израилем и Ираном, который грозит погрузить мир в ужас Третьей мировой войны?!

Или же очередная информационная акция Варданяна поставлена в один ряд с вопросом выделения финансовой и военной помощи со стороны США для Украины?! Нет, если в семье российско-армянского олигарха действительно так считают, то можно было бы ожидать от них более четкого заявления на сей счет. Правда, уже имеет место некий конфуз. Ведь уточняется, что все сообщения в западной прессе состоят именно в перепечатывании заявлении семьи Варданяна.

То есть, в реальности, речь шла о публикации платного, коммерческого сообщения. Денег у семьи Варданяна много, даже после его ареста и доставки в Баку, Так что, почему бы не раскошелиться на очередную пиар-кампанию?! Да, очередную. Менее двух недель назад армянские СМИ со ссылкой на офис Рубена Варданяна сообщили, что он был выдвинут на Нобелевскую премию мира 2024 года за «благотворительную и гуманитарную деятельность».

Напомню, в чем она в реальности состояла. Варданян совершил преступные действия, предусмотренные статьями 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и самой безобидной — 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК АР. Он призывал к неуважению территориальной целостности нашей страны, финансировал карабахский сепаратизм и даже занимал определенный «пост» в рядах карабахской хунты.

Это совсем не укладывается в рамки «благотворительной и гуманитарной деятельности». Так что, «награда» Варданяну светит совсем иная, вовсе не Нобелевская премия мира, а предусмотренная соответствующими статьями УК АР. Ну а то, что в ожидании справедливого суда над собой Рубен Карленович решил сбросить вес, так это его личное, интимное дело.Все же видели, что большие у Варданяна проблемы с лишним весом.

Вот, надо полагать, решил он, как сейчас принято говорить, сменить имидж. Попутно, подняв очередную волну хайпа вокруг собственной персоны. И вот уже подоспело утверждение от семьи опального российско-армянского олигарха, согласно которому этим шагом Варданян «требует незамедлительно и безоговорочно освободить его и всех армянских заключённых, незаконно удерживаемых в бакинской тюрьме, и обеспечить соответствующее международным правовым критериям, своевременное, справедливое и прозрачное судопроизводство».

В одном этом предложении уже есть шокирующее противоречие. Ибо, Варданян и сам не может толком определиться, чего хочет — освобождения или справедливого суда над собой? Одно из другого совсем не вытекает. По итогам справедливого суда, учитывая все злодеяния Рубика, сидеть он будет долго. Так что, незамедлительно у него только по малой и большой нужде ходить получится, в процессе адаптации организма к процессу голодания.

И все попытки представить себя и иных лидеров «карабахской хунты» в качестве «заключённых, незаконно удерживаемых в бакинской тюрьме», имеют такие же шансы на успех, как утверждения Ким Кардашьян о том, что она целомудренна. Да и в целом нужно заметить, что за время пребывания Варданяна в Баку произошло много важного и интересного. Начиная от вывода российских миротворцев из Карабахского экономического региона Азербайджана и заканчивая тем, что Армения согласилась вернуть четыре села Азербайджана, находящиеся с начала 1990-х годов под оккупацией.

Удивлен тем, что Рубен Карленович не стал связывать свою голодовку с протестом в связи с этими событиями.