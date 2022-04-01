Сегодня в Азербайджане, после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, стартовали Дни франкофонии.

Как сообщает #, в этом году в качестве организаторов и партнеров мероприятия выступили дипведомства Франции, Латвии, Литвы, Марокко, Мексики и Чехии в нашей стране.

Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс заявил, что интерес к французскому языку в Азербайджане стремительно развивается:

«За последние пару лет в Азербайджане на 40 процентов увеличилось число изучающих французский язык. Французский язык является третьим, после английского и русского, иностранным языком, изучаемым в средних школах Азербайджана», — сказал посол.

Программа Дней франкофонии выдалась обширной и разнообразной.

Литва представит в рамках события фотовыставку «Мой оптимизм», посвященную городу Каунас – культурной столице Европы 2022 года. Автор фоторабот Мартинас Плепис представляет взгляд на современную архитектуру города. Выставка будет представлена в галерее Art Tower.

Ряд стран представит в рамках события свои кинофильмы. Так, 12 апреля киноманы смогут посмотреть картину «Четыре белые рубашки» латвийского режиссера Роланда Калныньша. Фильм был снят по пьесе Гунара Приеде «Тринадцатая» в 1967 году, однако из-за цензуры премьера состоялась лишь в мае 1986 года. В XXI веке включен в Культурный канон Латвии.

Марокко представит в рамках Дней франкофонии две ленты — Au Pays Des Merveilles (В краю чудес) и Hayat (Жизнь), показы которых пройдут 1 и 2 апреля.

Также 2 апреля киноманы смогут посмотреть чешскую картину фильм Žert (Шутка) по произведению французского писателя-прозаика чешского происхождения Милана Кундера.

Мексика порадует зрителей показом документального фильма Visa To Paradise (Виза в рай) режиссера Лиллиана Либермана. Просмотр фильма состоится 7 апреля.

Франция в рамках Дней франкофонии покажет пять фильмов, которые будут интересны зрителям всех возрастных категорий. Это картины — Calamity, La croisade (Этот новый мир), Rouge (Красный), Le mystere Henri Pick (Тайна Анри Пика), Le Quai d’Orsay (Набережная Орсе).

Кинопоказы пройдут в Cineclub Landmark, Park Bulvar Cinema и Art Tower Gallery.

Отметим, что Art Council Azerbaijan является партнером Дней Франкофонии.

8 апреля состоится презентация книги Ровшана Агаева «Уроки французского языка», изданной на французском языке. Также будет организована конференция, посвященная изучению французского языка.

Помимо всего прочего, в рамках Дней франкофонии будет организован конкурс ораторского искусства для студентов Азербайджанского университета языков, Гянджинского государственного университета и Нахчыванского государственного университета.

Дни Франкофонии в Азербайджане завершатся 22 апреля.