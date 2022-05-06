Заслуженная артистка Азербайджана, лауреат Международного конкурса им. Бюль-бюля, финалист Международного конкурса им. М. Регера (Германия) Фарида Мамедова известна как одна из ведущих исполнительниц авангардной музыки в стране. Ею восхищаются, оперные спектакли с её участием, в том числе и на зарубежных сценах, не оставляют никаких сомнений, что голос и актерский талант харизматичной вокалистки идеальны для итальянской классики. На моей памяти февральский сольный концерт «Komm, Hoffung», где она продемонстрировала мастерство и тонкий вкус, обратившись к камерной музыке немецких романтиков. И вот теперь феерически виртуозные арии увенчали участие Фариды Мамедовой в фестивале музыки «Дни барокко». Музыканты-профессионалы солидарны в том, что такая «палитра» не исполнительская всеядность, а универсальность вокального диапазона и профессионального интереса длиною в четверть века…

— Как Вам удается быть настолько убедительной?

— Прежде всего, это доверие к себе. При разучивании нового произведения мне необходимо вначале услышать его внутренним слухом и найти нужный тембральный идеал звучания, а далее это уже вопрос техники и владения голосовым аппаратом, которые позволяют осуществить желаемое.

— А бывало так, что Вы ошибались в выборе подходящего вам произведения, или конечный результат не соответствовал Вашим внутренним представлениям?

— Скорее, наверно, второе. Но повторюсь: я всегда иду от внутреннего чутья, и, если я всё-таки слышу свой тембр в данном произведении, значит необходимо менять не цель, а методы достижения. Это достаточно сложный и кропотливый процесс работы. Полный сомнений. Кроме всего, надо помнить, что в деле артиста важен оценочный фактор. Мы от него зависим в той или иной степени. Потому необходимо добиться полного резонанса с самим собой. И лишь тогда речь может идти о том, чтобы убедить других.

— Думаю, Вам это уже легко удается, раз в год 25-летия своей сценической деятельности Вы предстаете как одна из любимых и востребованных классических певиц страны, будучи полны новых планов и идей и имея несомненную поддержку со стороны поклонников вашего творчества.

— 25 лет – немалый срок, как говорится, «столько не живут». Артист, как правило, проходит за свою жизнь несколько стадий – от самолюбования до самоуничижения. А есть те, кто так и застревает в одной из этих крайностей. Сейчас я стала бережнее относиться к плодам своего труда. Перестала делать трагедию из своих ошибок и неудач, но также и впадать в эйфорию от успеха. Любой результат это опыт. Его следует признать, осознать, сделать трезвые выводы, чтобы двигаться дальше, увеличивая жизнеспособность полученных всходов. Кроме того, отношение Артиста к себе уж очень считывается публикой. Я помню шутливые слова выдающегося финского баса-баритона, каммерзенгера Тома Краузе, который приезжал в Баку несколько лет назад с мастер-классами: «Уж лучше уверенно петь плохо, думая, что поёшь хорошо, нежели чем петь прекрасно, но внутри не быть в этом уверенным». Всё это вновь возвращает нас к теме доверия себе. 25 лет назад мне «море казалось по колено», но я постоянно задавалась вопросом: «Что ты выбираешь? Успех или верность профессиональным идеалам?». И всегда останавливалась на втором. Даже в самые сложные моменты жизни, когда можно было пренебречь, солгать себе, пойти проторенным путем. Благодарю Всевышнего, что вовремя встретила нужных мне Учителей на своем пути, и это помогало мне сделать выбор. Сейчас в период фестиваля «Дни барокко» об одном из них я особенно вспоминала.

— Жизненно важный этап?

— 24 апреля на сцене Филармонии мы провели концерт совместно с замечательным коллективом из Тбилиси «Georgian Sinfonietta». За дирижёрским пультом стоял заслуженный артист республики (и ещё множества регалий) Эйюб Гулиев. И именно с Грузией во многом связано моё профессиональное становление, так как на протяжении нескольких лет я брала уроки у уважаемого и любимого мною профессора Нодара Андгуладзе, память о котором никогда во мне не угаснет… Выступая с грузинскими коллегами на одной сцене, я мысленно отдала дань тому золотому периоду своей жизни.

— Резонанс фестиваля «Дни барокко» подтвердил слова двух выдающихся личностей: американского поэта и переводчика Генри Уодстворта Лонгфелло: «Музыка – универсальный язык человечества» и композитора Эдварда Грига: «Слова иногда нуждаются в музыке, но музыка не нуждается ни в чём».

— Проведение в Баку подобного уровня Международного фестиваля, посвященного столь изысканному стилю, как барокко, в очередной раз убеждает, что музыка – это цивилизационный культурный пласт, заставляющий человека подниматься над бытовой суетой и показывающий многообразие мира. Все мероприятия фестиваля прошли с огромным аншлагом.

— Как вы думаете, это интерес слушателей конкретно к музыке барокко или знамение постпандемического периода, когда любое массовое событие выражает бурный ажиотаж?

— Полагаю, всё же, что интерес, несомненно, вызвала именно программа самого фестиваля. Вечера музыки барокко в Баку проводились давно и не раз. Однако настоящий серьёзный фестиваль стал первым масштабным событием подобного рода. Лично для меня весьма отраден тот факт, что идейным вдохновителем и художественным руководителем явился мой давний коллега и сценический партнёр, заслуженный артист Азербайджана Ильхам Назаров, на сегодняшний день единственный в республике контртенор, сделавший международную оперную карьеру. Поддержка Министерства культуры сыграла ключевую роль в реализации проекта, за что и я в свою очередь хотела бы выразить признательность. Среди стран-участниц фестиваля были, например, такие, как Италия – стоящая у самых истоков стиля, и такие, как Турция, где музыка барокко вошла в регулярный репертуар театров и концертных салонов относительно недавно, но уже интенсивно набирает обороты.

Я уверена, что подобные мероприятия станут традиционными и для нашей столицы, открывая миру новых прекрасных исполнителей. В нашем случае уже сформировался ансамбль «D’Accordo», который выбрал музыку Ренессанса и барокко своим основным направлением. На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета состоялась долгожданная премьера оперы «Орфей и Эвридика» Х.В. Глюка – как гимн не только любви, но и всепобеждающей силе Музыки. Это наши первые, но абсолютно уверенные шаги.

— В данном контексте очень лестно звучат слова знаменитого итальянского музыкального деятеля, художественного руководителя Teatro dell’Opera (Рим), San Carlo (Неаполь), Teatro Comunale (Болонья), директора знаменитого учебного заведения Accademia D’arte Lirica (Озимо), профессора Винченцо де Виво, ставшего почётным гостем фестиваля. Он сравнил Вас и Ильхама Назарова по уровню мастерства с итальянскими певцами.

— Да, отзыв такого профессионала весьма вдохновляет. И тут мы возвращаемся к началу нашей беседы, где речь шла о доверии себе и верности идеалам. Язык музыки – это единственный способ, сближающий артистов различных стран и поколений. И если ты научился свободно на нем выражать себя, то можно не бояться быть непонятым или неубедительным. Для меня музыка – это эмоции. Исполнительство – готовность их искренне выражать. А владение ремеслом даёт свободу и способствует их выражению.

— Ваша энергия зажигает как на сцене, так и в беседе. Предположу, что таким образом может проявлять себя личность, рождённая в год Дракона – единственного мифического существа во всем Китайском зодиаке, что и делает его уникальным.

— Вполне возможно… к тому же мой Дракон стихии Огня, и, наверно, в нём больше всего химеричности, чем в других его собратьях по стихии.

— Я бы не назвала Ваши достижения химеричными, они вполне осязаемы…

— Дракону нужна публика, которая в него верит. Для неё он готов на всевозможные чудеса. И именно публика своей верой наделяет его «настоящестью». Тогда как уж он сам точно знает, что в реальной жизни Драконов не существует…

Татьяна Иванаева, специально для #