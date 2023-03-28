В рамках инициативы Европейских дней художественных ремесел (EACD) в галерее NUR Art House, расположенной в Ичеришехер, открылась выставка ковров, сообщает #.
Экспозиция организована НПО Arts Council Azerbaijan и NUR Art House при поддержке Европейского союза, World Crafts Council Europe и The Creative Europe Programme.
Задачи выставки — популяризация искусства и школ ковроткачества как части богатого культурного наследия Азербайджана, образа жизни и древних традиций народа.
Выступая на открытии мероприятия, руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов отметил, что Европейские дни художественных ремесел были учреждены в 2002 году.
«В рамках Европейских дней художественных ремесел в одно и то же время в разных странах Европы проводятся выставки. В прошлом году Arts Council Azerbaijan стал членом World Crafts Council Europe, что дало нам возможность присоединиться к этой инициативе и провести выставку», — отметил Мамедов.
Посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко в своем выступлении выразил признательность Ройе Тагиевой за проведение мероприятия в таком замечательном выставочном пространстве, как галерея NUR Art House, а также за организацию экспозиции руководителю НПО Arts Council Azerbaijan Дадашу Мамедову.
Петер Михалко отметил, что выставка отражает культуру Азербайджана, здесь демонстрируются образцы традиционного искусства, и посетители могут увидеть как старинные, так и современные ковры.
Директор галереи NUR Art House, заслуженный работник культуры, доктор искусствоведения, профессор, куратор экспозиции Ройя Тагиева в своем выступлении подчеркнула, что на выставке показана древняя история и традиции азербайджанского ковроткачества, а также образцы ковров классического и современного дизайна.
Выставка продлится до второго апреля, в ее рамках будут организованы мастер-классы по ковроткачеству.
Отметим, что Дни художественных ремесел были учреждены в 2002 году по инициативе французского правительства. С 2012 года они называются Европейскими днями художественных ремесел (EACD). Они были организованы Национальным институтом искусств (INMA) и стали первым международным мероприятием, посвященным ремеслам, проводятся каждый год в начале весны.
Ремесленные студии открывают свои двери для публики, а мастера, учебные заведения и музеи проводят выставки на открытом воздухе.
В EACD 2023 года участвуют 24 страны.