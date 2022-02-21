При поддержке Фонда Гейдара Алиева и по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и РФ в Москве стартовали Дни культуры Азербайджана.

Как сообщает #, цель мероприятия — познакомить москвичей и гостей города с историческим и духовным наследием Азербайджана.

В рамках культурной недели запланирован ряд мероприятий – концерты, выставки, мастер – классы.

Так, в Новой Третьяковской галерее с 22 по 27 февраля пройдет выставка картин народного художника Азербайджана Таира Салахова. В расширенной экспозиции можно будет увидеть живописные работы из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Основу экспозиции составят всемирно известные произведения, созданные художником в разное время, такие как портрет дочери «Айдан» (1967), «Портрет композитора Кара Караева» (1960) и «Женщины Апшерона» (1967).

В павильоне «Азербайджан» на Выставке достижений народного хозяйства Москвы сегодня открылась выставка «Азербайджанский ковер — новый взгляд», подготовленная молодыми азербайджанскими художниками и дизайнерами совместно с креативной командой одного из самых известных производителей ручных ковров и ковровых изделий Азербайджана «Азерхалча».

В том же павильоне будет представлен литературный проект «Из уст в уста» — онлайн-прочтение поэмы выдающегося классика азербайджанской поэзии Низами Гянджеви «Семь красавиц» в исполнении Михаила Пиотровского, Зельфиры Трегуловой, Александра Седова и других российских деятелей культуры и искусства.

22 февраля на сцене музыкального театра «Геликон-опера» состоится праздничный гала-концерт «Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене». В концертной программе примут участие Джейла Сеидова, Динара Алиева, Эльчин Азизов, Эльвин Ганиев, Мурад Адыгезалзаде, Сахиб Пашазаде, Шахрияр Иманов, Юсиф Эйвазов и др. Артисты исполнят шедевры азербайджанских и русских классиков.

Дни культуры завершатся 1 марта.