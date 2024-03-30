Отношения между Азербайджаном и Беларусью имеют глубокую историю и охватывают широкий спектр областей. В частности, важной составляющей этих отношений является культурное сотрудничество. Неоднократно проводимые взаимные Дни культуры, книжные ярмарки, организуемые в столицах двух стран, а также регулярные визиты творческих коллективов свидетельствуют о многогранности культурного взаимодействия.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, еще одним вкладом в развитие культурных связей между нашими странами станут Дни культуры Беларуси, которые пройдут в Баку с 1 по 3 апреля.

Первого апреля в 19:00 на открытии Дней белорусского кино в рамках Дней культуры Беларуси в киноцентре «Низами» будет показан фильм «Лист ожидания», снятый режиссером А.Ефремовым в прошлом году.

Второго апреля в 15:00 в Азербайджанском национальном музее искусств откроется выставка Национального художественного музея Республики Беларуси под названием «Беларусь глазами художников». В тот же день в 16:00 в киноцентре «Низами» любители кино смогут посмотреть документальный фильм «Перезвон» (2021, реж. Е.Сетько).

В 18:00 в фойе Дворца Гейдара Алиева пройдут баннерная выставка, демонстрирующая образцы белорусских народных промыслов, и мастер-класс, а в 19:00 в зале Дворца состоится церемония открытия Дней культуры Беларуси. Будет представлена концертная программа с участием артистов этой страны.

Параллельно в 19:00 в киноцентре «Низами» покажут военную драму «Подрыв» (2022, реж. И.Павлов).

Очередное мероприятие в рамках Дней культуры Беларуси пройдет 3 апреля в 15:00 в Азербайджанской национальной библиотеке имени М.Ф.Ахундзаде. Будет организован круглый стол с участием деятелей культуры Азербайджана и Беларуси.

Неделя культуры завершится 3 апреля в 19:00 в киноцентре «Низами» показом документального фильма «Страна спасенного великана» (2023, реж. И.Бышнев).