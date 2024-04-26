Германия и Франция сделали еще один важный шаг к реализации совместного проекта по разработке танка нового поколения MGCS (Main Ground Combat System). В пятницу, 26 апреля, министр обороны ФРГ Борис Писториус и его французский коллега Себастьен Лекорню подписали в Париже меморандум о взаимопонимании, предусматривающий равное распределение обязанностей между оборонными предприятиями двух стран.

«Это еще одна важная веха», — заявил Писториус. По его словам, совместный проект, который Германия и Франция запустили еще в 2017 году, подчеркивает «глубокую связь и дружбу» двух стран. Речь идет не о дальнейшем развитии существующих танков, а о «чем-то совершенно новом», сказал глава германского Минобороны. Он отметил, что использование технологий искусственного интеллекта означает «явное качественное преимущество в плане возможностей».

О том, как именно будут распределяться обязанности участников проекта, не сообщается. Однако, по словам Лекорню, это не самый важный аспект подписанного соглашения. «Самое главное, что Германия и Франция будут иметь один и тот же танк в 2040 году», — заявил он.

Помимо франко-германского холдинга KNDS, в проекте будут участвовать Rheinmetall, Thales и многие другие компании, указал министр обороны Франции. «Мы придерживаемся прагматичного подхода и ищем лучшее, что может предложить каждая отрасль», — добавил Лекорню. (DW)