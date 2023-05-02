С 3 по 5 мая в Баку пройдут Дни Москвы.

Как сообщает # cо ссылкой на пресс-службу Российского информационно-культурного центра, в программу войдут выставки, концерты, творческие встречи и другие культурные мероприятия.

В Азербайджанском университете языков состоится творческая встреча с руководителем театра «Школа современной пьесы», режиссером театра и кино, актером Дмитрием Астраханом.

В Центре Гейдара Алиева пройдет выставка Русского географического общества «Баку в объективе первых путешественников», а также с концертом выступят арт-группы «Хор Турецкого» и «SOPRANO».

В Международном центре мугама будет организован шахматный турнир к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева при участии советского и российского шахматиста Анатолия Карпова.

Встреча молодежи с руководителем московского Дома соотечественника Дмитрием Кожаевым пройдет в Российском информационно-культурном центре.

В рамках культурной программы в Азербайджанском государственном русском драматическом театре им. Самеда Вургуна состоится показ спектакля «В лунном сиянии» театра «Школа современной пьесы».

На третий день мероприятия запланированы конференция «Москва-Баку: диалог двух столиц», творческие встречи с российским писателем Юрием Поляковым и народной артисткой РФ Еленой Санаевой.