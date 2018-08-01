Противостояние между жильцами и ЖСК длится 10 месяцев

27 июля на сайте «Зеркало» была опубликована статья под названием «Сабаильский суд на стороне строительной компании». В статье рассказывалось о противостоянии между Жилищно-строительным кооперативом «SABAH RESIDENCE» и жителями домов №10 и 16 по улице Ханлара.

После публикации статьи, в «Зеркало» обратились жители дома №8 по улице Алибека Гусейнзаде.

По их словам ЖСК «SABAH RESIDENCE» на основании распоряжения исполнительной власти Сабаильского района, приступил к сносу их здания. «Согласно этому распоряжению, наше здание объявлено аварийным, и ЖСК «SABAH RESIDENCE» поручен его снос. На месте нашего дома должно быть построено новое здание, в котором, мы получим квартиры. Представители кооператива поставили ограждения вокруг нашего дома и приступили к сносу», — сообщили нам жители дома №8 по улице Алибея Гусейнзаде. По словам жильцов, первая попытка снести их дом была предпринята еще в октябре прошлого года. «Тогда мы обратились в I Административно-экономический суд с иском, в котором потребовали отмену распоряжения исполнительной власти Сабаильского района о сносе нашего дома. Но, к сожалению, наш иск так и не был удовлетворен. Сегодня «SABAH RESIDENCE» смогла договориться с 12 владельцами квартир. Эти квартиры были разрушены сразу, после выезда владельцев: сняты окна, разобраны полы. Таким образом, строительная компания давит на остальных жильцов и пытается выселить. Зданию наносится урон, дом может не выдержать», — заявляют владельцы квартир.

Напомним, что в 2017 году в Баку началось исполнение 86-го распоряжения Кабмина Министров Азербайджана от 25 февраля 2016 года по развитию жилого фонда в некоторых административных районах Баку.

Программа, предполагающая снос аварийного, не отвечающего нормам и ухудшающего облик города жилья, рассчитана на 5 лет.

Снос аварийных домов поручен частным компаниям, которые берут на себя обязательство не только по сносу этих домов, но и по строительству на их месте новых зданий, в которых прежним жителям будут предоставлены квартиры с большей площадью.

Нельзя ли провести реконструкцию этих домов, или признание здания аварийным подразумевает его обязательный снос?

За комментарием мы обратились в Государственный комитет по архитектуре и градостроительству.

Как объяснили «Зеркало» сотрудники Государственного комитета, прежде чем принимать решение о сносе здания проводится техническая экспертиза. «В результате экспертизы выясняется, возможна ли реконструкция и укрепление здания», — сообщили сотрудники Госкомитета.

С вопросом, проводилась ли техническая экспертиза здания №8 по улице Алибея Гусейнзаде, «Зеркало» обратилось в исполнительную власть Сабаильского района.

Главный архитектор исполнительной власти Сабаильского района Камиль Мамедов заявил, что не понимает недовольство жильцов.

«Не понимаю, на что они жалуются. На месте их дома будет построено новое современное здание, в котором они получат квартиры с площадью на 20% больше прежней. До завершения строительства жильцы будут жить на съемных квартирах. Деньги на аренду будет выплачивать компания застройщик», — сказал Камиль Мамедов.

«А техническая экспертиза здания относительно возможной реконструкции и укрепления здания была проведена?», — спросил наш журналист.

«Конечно. Прежде чем принимать решение о сносе, проверяется возможность восстановления здания», — сказал Камиль Мамедов.

Однако, как утверждают жильцы, никакой экспертизы здания не проводилось.

Мы также связались с компанией «SABAH REZİDENCE», чтобы уточнить, действительно ли дом по улице Алибея Гусейнзаде сносится, несмотря на то, что часть жильцов не съехала? По словам адвоката ЖСК Шахмара Мамедова, «SABAH REZİDENCE» не сносит несущие стены. «Мы не наносим урон зданию», — сказал адвокат. Как объяснил Ш.Мамедов, согласно распоряжению исполнительной власти Сабаильского района снос дома № 8 по улице Алибека Гусейнзаде поручен компании «Qala qrup», которая является одним из учредителей ЖСК «SABAH REZİDENCE».

P.S. Между строительными компаниями и жильцами домов, подлежащих сносу, постоянно возникают трения, несмотря на то, что глава государства неоднократно предупреждал соответствующие структуры при реализации пилотного проекта не обижать граждан и делать все для их блага.

16 просмотров