Третья уголовная палата Высшего кассационного суда, высшего апелляционного суда Турции, 8 ноября отказалась выполнить решение Конституционного суда (AYM) об освобождении заключенного в тюрьму депутата Рабочей партии (TİP) Джана Аталая.

Суд также выступил против судей, проголосовавших за освобождение Аталая, утверждая, что они нарушили конституцию и превысили свои полномочия.

«В своем решении по делу осужденного Шерафеттина Джана Аталая Конституционный суд, хотя и не имел юридических полномочий, говорил об «объективной функции решений Конституционного суда» и обвинял членов Третьей уголовной палаты Кассационного суда в «совершении преступления». Члены нашей палаты, которым постоянно угрожали многие террористические организации или их члены через социальные сети, письменные и визуальные средства массовой информации или через петиции, сейчас столкнулись с угрозами со стороны Конституционного суда. В нашей стране Конституционный суд не только вмешивается в сферу законодательного органа, просто отменяя законы, он также иногда выступает в качестве законодателя и действует как орган опеки, как суперапелляционный суд над вышестоящими судами, хотя не имеет такого превосходства согласно конституции», — говорилось в постановлении.

Напомним, что Аталай находился среди семи обвиняемых, приговоренных к 18 годам лишения свободы по делу о протестах в парке Гези. Он был осужден за «содействие попытке свержения власти». Аталай был избран депутатом провинции Хатай от Рабочей партии Турции (TİP) на всеобщих выборах 14 мая.

Кассационный суд отказался выполнить решение об освобождении Аталая и обязал парламент «инициировать процедуру отстранения Шерафеттина Джана Аталая от должности депутата».

Конституционный суд 25 октября постановил, что «право голосовать и быть избранным» и «право на личную безопасность и свободу» заключенного в тюрьму депутата TİP Джана Аталая были нарушены, обязав суд низшей инстанции освободить его. Уголовный суд Стамбула не освободил Аталая, но передал дело в Кассационный суд.

Министр юстиции Йылмаз Тунч заявил на этой неделе, что Конституционный суд «превысил свою юрисдикцию» и попытался «изменить Конституцию», приняв решение по делу Аталая.

Эксперты и оппозиционные партии сочли решение Кассационного суда «попыткой судебного переворота».

«Все должны выполнять решение Конституционного суда. Конституционный суд является компетентным органом по вопросам нарушений прав. Если произойдёт нарушение прав, последнее слово будет за Конституционным судом», — сказал почетный председатель Кассационного суда Сами Сельчук, раскритиковав доводы Кассационного суда в интервью Gazete Duvar.

Глава TİP Эркан Баш напомнил 153-ю статью Конституции, которая гласит: «Решения Конституционного суда являются окончательными… они должны немедленно публиковаться в «Официальном вестнике» и иметь обязательную силу для законодательной, исполнительной и судебной власти, административных органов, а также физических и юридических лиц».

Баш заявил, что решение Кассационного суда является «явной попыткой нарушения Конституции» и «попыткой государственного переворота».

«Я призываю всех наших граждан и все политические партии занять общую позицию против этой попытки судебного переворота», — добавил он.

Новый лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель также назвал это решение «попыткой государственного переворота против конституционного строя».

«Я созвал нашу парламентскую группу на внеочередное закрытое заседание, посвященное последним событиям в судебной системе. Их нельзя недооценивать или игнорировать. Помимо нарушения конституции, это попытка противостоять конституционному порядку. Это должно быть немедленно пресечено», — написал он в соцсетях.

«Это называется переворотом. Другого объяснения тому, что Кассационный суд не признал решение Конституционного суда и не возбудил уголовное дело против своих членов, быть не может. Это решение является переворотом против демократии и верховенства закона», — заявил лидер оппозиционной Партии будущего Ахмет Давутоглу.

Союз турецких ассоциаций адвокатов (TBB) подчеркнул, что решение Кассационного суда является «явным бунтом против конституционного строя».

Даже некоторые руководители правящей Партии справедливости и развития (ПСР) раскритиковали это решение. (mk-turkey.ru)