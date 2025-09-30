Президент Дональд Трамп во время выступления в Министерстве войны США прямо назвал «тупым» российского политика и замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Как сообщает CNN, президент США Дональд Трамп выступил перед высшим военным руководством во время саммита на базе морской пехоты в Квантико. В речи он отметил, что слова бывшего президента России и нынешнего заместителя председателя Совета безопасности страны прозвучали как угроза.

«Россия нам немного угрожала не так давно. И я отправил атомные подводные лодки — самое смертоносное оружие из созданных. Я сделал это из-за его упоминания слова «ядерный». Это был тупой человек, который работает на Путина. И я отправил подводную лодку или две к берегу России. Просто для предосторожности. Мы не можем позволить людям разбрасываться этим словом направо и налево», — сказал Дональд Трамп.

Президент США не уточнил, куда именно направлены подлодки. По словам Трампа, они находятся в «регионе, там, где им необходимо быть».

Заочный конфликт между Медведевым и Трампом в соцсетях начался еще в июне этого года. Тогда Медведев написал, что некоторые страны готовы «напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект». Трамп возмутился этой публикацией и потребовал прекратить «небрежно» употреблять слово «ядерное».

А 28 июля Дональд Трамп заявил, что новый дедлайн для России по заключению мирного соглашения с Украиной закончится через «10−12 дней, начиная с сегодняшнего дня».

В тот же день Дмитрий Медведев высказался в соцсети X, что Трамп «приближается к войне с Россией».

«Трамп играет в игру ультиматумов с Россией: 50 дней или 10… Он должен помнить две вещи: Россия — это не Израиль и даже не Иран. Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не иди по пути Сонного Джо», — написал он.

Американский президент отреагировал на заявление Медведева, посоветовав ему следить за своими высказываниями.

«Скажите Медведеву, неудачному экс-президенту России, который до сих пор думает, что он президент, следить за словами, потому что он заходит на очень опасную территорию», — написал Трамп в соцсети Truth Social.