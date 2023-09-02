Дональд Трамп увеличил свое превосходство в борьбе за выдвижение в президенты от Республиканской партии, пишет, как сообщает #, The Wall Street Journal.

Его последователи считают, что четыре уголовных дела против него не имеют под собой оснований.

Бывшего президента выбирают 59% избирателей-республиканцев. И это на 11% больше, чем в апреле, согласно опросу WSJ.

Отрыв Трампа от его главного соперника, губернатора Флориды Рона ДеСантиса, с апреля почти удвоился и составляет 46%. Остальные кандидаты не превысили 10%.