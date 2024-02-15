Единственная цель участия президента Грузии Саломе Зурабишвили в Мюнхенской конференции по безопасности – нанести ущерб международной репутации страны, считает спикер парламента Шалва Папуашвили.

Зурабишвили получила приглашение от организаторов конференции и отправилась в Германию вопреки позиции правительства «Грузинской мечты», с которым, по конституции, президент должна согласовывать свои зарубежные визиты.

«Саломе Зурабишвили представляет в Мюнхене только себя, она не представляет Грузию, поэтому там она находится как частное лицо. Этот факт еще раз показывает, что ее совершенно не интересует конституция Грузии, грузинский народ, она думает, что Грузия – это задний двор его резиденции, где она ведет себя, как хочет», — заявил Папуашвили.

Он напомнил, что несогласованные с правительством зарубежные визиты стали причиной, по которой в октябре прошлого года партия власти пыталась объявить Зурабишвили импичмент. Попытка не удалась, так как импичмент не поддержали оппозиционные депутаты.

« Саломе Зурабишвили прямо зависит от «Национального движения». Она находится под покровительством «Национального движения», в обмен на какую цену – все это проявилось. Пока что мы видим, цена – это радикализация, дискредитация страны. В том числе, ее визит в Мюнхен – это один из примеров. Единственная его цель – нанести ущерб международной репутации Грузии», — сказал спикер парламента.

Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) — один из самых известных в мире форумов по вопросам внешней политики и обороны, отмечающий в этом году 60-летие.

В этом году вместе с Зурабишвили Грузию на форуме будет представлять глава МИД Илья Дарчиашвили. Новый премьер страны Ираклий Кобахидзе в Мюнхен решил не ехать. Правящая команда объяснила это тем, что первый зарубежный визит Кобахидзе в статусе главы правительства запланирован в Брюссель.

Одновременно СМИ подозревают, что в «Грузинской мечте» обижены на организаторов конференции. Дело в том, что 12 февраля MSC представила свой ежегодный доклад о ситуации в мире, в котором основатель партии власти, миллиардер Бидзина Иванишвили упоминается как «российский олигарх». В правящей команде категорически против таких формулировок. (newsgeorgia.ge)