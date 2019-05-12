«Просвещать и знакомить!» В Баку проходит неделя музеев для школьников

Ежегодно, 18 мая во всем мире отмечается Международный день музеев. Праздновать этот день начали с 1977 года, после очередной генеральной конференции Международного совета музеев, где было принято предложение об учреждении этого праздника.

Сегодня 12 мая в здании Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана при Музейном Центре стартовала Неделя музеев для школьников. Мероприятие организовано Республиканским Центром развития детей и молодежи при министерстве образования Азербайджана в сотрудничестве с министерством культуры Азербайджана, Национальной Академией Наук Азербайджана, центром Гейдара Алиева, Государственным Историко-Архитектурным Заповедником «Ичеришехер». Программа Недели «Музеи и наследие Насими» выбрана не случайно — 2019 год объявлен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «Годом Насими».

Как сообщает #, на открытии мероприятия приняли участие министр образования Джейхун Байрамов и министр культуры Абульфас Гараев, директора 27 музеев страны, школьные учителя и ученики.

Министры выступили с приветственной и речью и рассказали о пользе проведения подобных культурных акций, пожелали детям и молодежи воспользоваться такой возможностью и поближе познакомиться с историей своего народа и страны.

В международной практике, пик посещений музеев приходится именно на Международный день музеев, по той причине, что вход во многие культурные центры в этот день официально объявляется бесплатным.

Безусловно, учреждение этого праздника помогает увеличить знания людей, кроме того, привить детям и молодежи интерес к культуре и истории.

Организаторы заявляют, что проведение недели музеев в Азербайджане и приурочивание мероприятия к «Году Насими» связано с тем, что богатое наследие Имадеддина Насими оставило большой морально-нравственный след в многовековом художественном и философском мышлении азербайджанского народа. В рамках недели музеев представлены многочисленные исследования и образцы рукописей поэта для ознакомления и популяризации его творчества среди молодежи.

Ожидается, что с 12 по 18 мая музеи и культурные заведения Баку посетят 3500-4000 тысячи учеников средних общеобразовательных школ и лицеев столицы.

Как сообщили из Республиканского Центра развития детей и молодежи #, за эти 7 дней дети смогут посетить 16 ведущих музеев, 11 домов-музеев и музеев мемориалов, расположенных на территории Баку. Для этого РЦРДМ подготовил специальную программу посещений.

В течение недели сотрудники Центра будут сопровождать школьников, и знакомить их с экспонатами музеев, информировать и просвещать об истории, рассказывать о творчестве и наследии азербайджанских писателей, художников, скульпторов и так далее.

Представители РЦРДМ отметили, что в этом году «Дни открытых дверей» объявили такие музеи, как центр Гейдара Алиева, Национальный Музей Искусств Азербайджана, музей Ковра, Государственный музей музыкальной культуры, Государственный Историко-Архитектурный Заповедник «Ичеришехер», дворцовый комплекс Ширваншахов, литературный музей имени Низами, музей Современных Искусств, Музей Естественной Истории НАНА, музей Миниатюрной Книги, Историко-Архитектурный Заповедник — Храм Атешгях, Археолого-этнографический государственный заповедник Гала, Гобустанский государственный историко-художественный заповедник, музей Просвещения, Летняя Галерея YARAT, планетарий Tusi Bohm, дом-музей Таира Салахова, дом-музей Абдуллы Шаига, дом-музей Мамеда Саида Ордубади, дом-музей Бюль-бюля, дом-музей Джалила Мамедгулузаде, дом-музей Самеда Вургуна, дом-музей Узеира Гаджибекова, дом-музей Наримана Нариманова, дом-музей Гара Гараева, дом-музей Ниязи.

Вся информация о программе подробно описана на презентационном мероприятии.

В заключении, дети исполнили музыкальные номера.

Отметим, что неделя музеев проводится уже пятый год. За это время музеи и культурные мероприятия в рамках программы Центра развития детей и молодежи при министерстве Образования Азербайджана посетили порядка 70 тысяч учеников школ и лицеев Баку.

Республиканский Центр развития детей и молодежи создан 1 ноября 2016 года на базе Республиканского Центра экологического воспитания и практики министерства Образования, Центра юных туристов и краеведения, а также детского молодежного творческого Дворца им. Т. Исмаилова.

Работа широкопрофильного центра заключается в создании нового единого механизма управления профильных учебных заведений, а также улучшении материально-технической базы. В Центре созданы все необходимые условия, отвечающие современным требованиям для эффективной организации досуга и всестороннего развития детей и молодежи.