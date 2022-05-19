После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, самая долгая культурная ночь в мире возвращается — Баку и другие крупнейшие столицы присоединились к Международной акции «Ночь в музее», которая в этом году проходит под девизом «Сила музеев».

Одно из самых больших мероприятий в этой связи в Баку состоялось в Азербайджанском национальном музее искусств.

Как сообщает #, зрителям был представлен масштабный мультимедийный проект «Ночь в Музее» при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

В этом году Международный день музеев призван раскрыть потенциал музеев в трех основных направлениях: устойчивое развитие, инновации в области оцифровки и доступности и формирование сообщества через образовательные проекты.

Являясь стратегическими партнерами Организации Объединенных Наций в реализации целей в области устойчивого развития, музеи вносят вклад в достижение широкого спектра целей, таких как развитие социальной экономики и распространение научной информации об экологических проблемах.

Ночная программа в Музее искусств была насыщенной и разнообразной.

Впервые в Баку под открытым небом во дворе музея состоялся концерт Бакинского камерного оркестра под управлением заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова. На основе подлинных работ музейной экспозиции гостям была представлена программа, где музыка и волшебный мир гения — художника Саттара Бахлулзаде, соприкасаясь, конвертируются в тотальную инсталляцию.

На первом этаже музея была представлена инсталляция Гюнель Равиловой.

Художник Фархад Фарзалиев представил инсталляцию «Другой взгляд». Композиция представляет рефлексии и осмысление былых событий войн, конфликтов. Предметы оружия, которые были принесены, в руках художника превратились в инструменты для создания арт-работы. Пули, которые позже стали музыкальным инструментом для написания этого реквиема, посвященного всем погибшим и раненым. Находясь в зале постоянной экспозиции музея, где батальные сцены и предметы оружия обрели функцию предмета искусства, эта аудио-инсталляция нарушает безмолвность воинов и баталий, “живших» за стенами музея и рассказывают заново свою историю.

Основным партнером проекта является посольство Швеции в Азербайджане, которое представляет мультимедийный проект азербайджано-шведского арт диалога под кураторством Кенуль Рафиевой.

Концертная программа завершилась фешн-дефиле известного азербайджанского дизайнера Мурада Гусейна, создателя бренда Giedi. Коллекция была создана под впечатлением от работ выдающихся мастеров азербайджанской живописи.

«Мы хотели сделать яркое и оригинальное мероприятие в рамках международной акции «Ночь в музее», и общими усилиями в партнерстве с Министерством культуры нам это удалось. Все гости остались очень довольны, праздник удался», — подвел итоги вечера директор музея Чингиз Фарзалиев.