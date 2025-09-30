В Центре современного искусства Союза Художников Азербайджана открылась выставка «Искусство без границ 2025», организованная совместно Союзом Художников Азербайджана и Международным клубом художников, сообщает #.

Она стала заключительной в рамках международного художественного симпозиума «Шабран-2025». На выставке были представлены работы художников из Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Грузии.

В итоговой выставке были представлены участники симпозиума: Мехеррем Алиев (Азербайджан), Турал Мойуфов (Азербайджан), Адиль Юсиф (Азербайджан), Бадри Пачулия (Грузия), Александр Осипов (Казахстан), Нюргуяна Иннокентьева (Кыргызстан), Зюхре Озкараман (Северный Кипр), Фаррух Негмат-заде (Таджикистан), Дилшод Азизов (Узбекистан).

Выставку открыл вступительной речью председатель Союза Художников Азербайджана, народный художник, профессор Фархад Халилов. Он поздравил художников, участвующих в симпозиуме, и пожелал им успехов в дальнейшем творчестве. Он подчеркнул, что подобные творческие встречи – уникальная возможность в рамках культурного сотрудничества между нашими странами. Он отметил, что подобные художественные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем. Затем зарубежным художникам, участвующим в выставке, были вручены дипломы и подарки от Союза Художников Азербайджана. Участники симпозиума выразили благодарность Союзу Художников Азербайджана за созданные условия.

Международный арт-симпозиум «Шабран-2025» представляет уникальную площадку для живого общения и обмена опытом между художниками, способствуя культурному обогащению и взаимопониманию между странами.

Выставка продлится до 3 октября.