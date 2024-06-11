В арт-резиденции Arts Council Azerbaijan в Мардакянах состоялся июньский пленэр «Açıq səma altında» («Под открытым небом»), организованный НПО «Arts Council Azerbaijan». Руководителем проекта является Дадаш Мамедов, сообщает #.

Это интерактивное творческое мероприятие направлено на поддержку и развитие талантливых художников.

Цель пленэров – предоставление художникам возможности часто собираться в неформальной обстановке для совместного создания картин, обмена опытом и энергией, а также создания произведений искусства вне помещения, на свежем воздухе. Такие мероприятия способствуют постоянному общению художников, стимулируют их развитие и продвижение их творчества.

Традиционно с раннего утра участники пленэра, среди которых были как молодые художники, так и мастера кисти старшего поколения, работали на открытом воздухе. В пленэре приняли участие художники Дадаш Мамедов, Мяляк Аббасзаде, Ляман Гаджиева, Гусейн Кянгярли, Самира Фаизова, Руслан Рустамов, Алия Асадуллаева и Наиля Магерамова.

Пленэр, как форма самосовершенствования мастеров, осуществляется в целях поддержки творческой интеллигенции. Такие мероприятия способствуют развитию талантов и укреплению культурных связей внутри сообщества художников.