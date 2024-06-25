Эльдар Бабазаде, представитель Arts Council Azerbaijan, получил приглашение принять участие в Этнохудожественном симпозиуме «Тура-хан». Симпозиум пройдет с 18 по 28 июля 2024 года в Республике Башкортостан и направлен на актуализацию традиционных видов изобразительного искусства и популяризацию проекта создания Евразийского музея кочевых цивилизаций, сообщает #.

Этнохудожественный симпозиум «Тура-хан» организован Автономной некоммерческой организацией «Евразийский музей кочевых цивилизаций» (АНО «ЕМКЦ») при поддержке Министерства культуры Республики Башкортостан, Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан и Историко-культурного музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш».

Симпозиум пройдет на базе культурного наследия «Мавзолей Тура-хана» и в Историко-культурном музее-заповеднике «Пещера Шульган-Таш», которые являются важными центрами притяжения для профессиональных художников, работающих на этнические и фольклорные темы. Башкортостан, являясь географическим центром Евразии, готов принять участников со всех уголков мира, демонстрируя богатое культурное наследие и традиции региона.

Эльдар Бабазаде представил свои эскизы, посвященные теме народных традиций. Его участие в Симпозиуме станет важным вкладом в развитие культурного диалога между народами и популяризацию азербайджанского искусства на международной арене.

Этнохудожественный симпозиум «Тура-хан» — ежегодное мероприятие, направленное на популяризацию традиционного искусства и культурного наследия кочевых народов Евразии. В 2024 году Симпозиум пройдет с 18 по 28 июля в Республике Башкортостан.

Arts Council Azerbaijan — ведущая организация, занимающаяся поддержкой и продвижением современного и традиционного искусства Азербайджана на международной арене.