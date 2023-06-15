В Баку проходит Неделя кукольных театров, проводимая Азербайджанским государственным кукольным театром имени Абдуллы Шаига. Закрытие фестиваля состоится 17 июня, сообщает #.

Мероприятие, приуроченное к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 150-летию азербайджанского профессионального национального театра, проходит при поддержке министерства культуры Азербайджана.

В эти дни юные театралы погрузились в атмосферу сказки, чтобы прикоснуться к таинству кукольного театрального действа, искренне удивиться тому, как фигурки в руках артистов способны затронуть самые тонкие струнки души, рассказав о вечных ценностях. Театральному празднику удается продемонстрировать и подчеркнуть главную особенность жанра: как бы хорошо зритель не знал сюжет книг, ставших первоисточниками для создания кукольных постановок, в зале его все равно будет ждать сюрприз. Сказочные персонажи буквально оживают в руках артистов.

Неделя кукольных театров проходит на сцене Государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига в Баку по принципу «открытых дверей», и помимо коллектива театра свои спектакли представляют Гянджинский, Сальянский, Гахский и другие кукольные театры.

Главная цель Недели кукольных театров — расширение творческих связей действующих в стране кукольных театров, обмен опытом, представление жителям столицы творческих возможностей региональных театров, расширение зрительской аудитории и т.д.

Среди почетных гостей известные представители культуры и искусства страны, театроведы, искусствоведы, драматурги, авторы детской литературы. Помимо просмотра постановок, у любителей театра есть возможность принять участие в дискуссиях о современной детской литературе, кукольных театрах и тенденциях в этой сфере.