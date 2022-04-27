Концертный сезон наступающим летом обещает быть жарким, насыщенным и интересным. Именно такой сценарий анонсировал народный артист Азербайджана EMIN, рассказывая о своих новых планах, сообщает #.

Певец подчеркнул, что 18 июня в в Sea Breeze Resort старует сезон летних концертов.

«Официальное открытие сезона стартует с моего сольного концерта! SEA BREEZE Summer LIVE — это новый формат, представляющий собой череду live-выступлений, которые пройдут на территории поселка с июня по август. Новая неделя — новый концерт, и так начиная с 18 июня!», — написал EMIN.

Напомним, что в начале апреля EMIN сообщил своим поклонникам о том, что всеми любимый фестиваль «ЖАРА» не состоится и этим летом.

«В связи со сложившейся в мире ситуацией, мы вынуждены объявить о том, что фестиваль «ЖАРА» в этом году в Баку не состоится. Но учитывая то, что Sea Breeze Resort был и остаётся излюбленным местом бакинцев и гостей города Баку, мы сделаем все возможное для того, чтобы не разочаровать наших гостей», — написал артист ранее.